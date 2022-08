Chelsea | Tuchel | “Mercato? Sarò comunque contento | ma ci servirebbe qualcun altro”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il tecnico delThomasha parlato delle frenetiche ultime ore didel suo, alle prese con uscite ed entrate per rafforzare la squadra. In particolare si fanno i nomi di Anthony Gordon e Pierre-Emerick Aubameyang, mentre Wesley Fofana sembra ormai un giocatore dei Blues. In uscita è arrivata la rescissione di Ross Barkley, mentre Hudson-Odoi sta completando le visite mediche con il Bayer Leverkusen. “Il 1 settembreun allenatore felice e non penserò a quello che poteva essere, però in alcuni ruoli ci manca qualcosa – rivela– La speranza è di giocare 60 partite in questa stagione, a partire da quella con il Southampton che vogliamo vincere. Serve una squadra dove tutti sono pronti a giocare e a dare il 100% perchè il ...

"Dall'1 settembre non dovranno esserci più scuse o distrazioni" LONDRA (INGHILTERRA) - Comunque vada, Thomas Tuchel sarà soddisfatto. Ultimi giorni di mercato frenetici in casa Chelsea, sia in uscita che in entrata. Ross Barkley, mai sceso in campo in questa stagione, ha rescisso mentre Callum Hudson-Odoi ha discusso col Chelsea anche dell'opportunità Leao. Tuchel - su suggerimento di Rangnick - non vorrebbe Ronaldo. La discussione nel club è aperta.