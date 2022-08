Balanopostite nei bambini | come curare l’infiammazione del prepuzio e del glande

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 29 agosto 2022) Compito dei genitori, tra gli altri, è anche quello di insegnare ai propri figli la corretta igiene personale. Un dovere fondamentale fin dai primissimi anni di età sia per una questione educativa che per assiaila prevenzione necessaria per tutta una serie di disturbi e condizioni patologiche che trovano nell’assenza di igiene il terreno fertile per diffondersi. È il caso dellanei, un’infiammazione che interessa ile ildel piccolo e che in alcuni casi è conseguenza di una scarsa igiene responsabile di un’infiammazione di questi componenti del bene. Cos’è la? Propriamente laè un’infiammazione che colpisce sia ilche il...