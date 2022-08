SystemOfDrTarr : @LegaSalvini E capirai... Leggete qua invece: -

Euronews Italiano

Beve vodka e unvieneper alcolismo acuto a Firenze e ricoverato all'ospedale di Careggi. E' successo domenica pomeriggio nel parco Toscanini, zona Novoli, dove il ragazzo si è sentito male. Domenica ...... la figlia, e altre sette persone. A Chris Chester andranno invece 15 milioni di dollari. ... Secondo il legali, le foto scattate dagli agenti e dagli addetti delle squadre diaccorse sul ... 13enne soccorso in giardini Firenze, caso di alcolismo acuto Beve vodka e un 13enne viene soccorso per alcolismo acuto a Firenze e ricoverato all'ospedale di Careggi. E' successo domenica pomeriggio nel parco Toscanini, zona Novoli, dove il ragazzo si è sentito ...La moglie di Kobe Bryant, stella Nba morta nell’incidente di elicottero con la figlia e altre sette persone, riceverà 16 milioni di risarcimento per le foto scattate da agenti e soccorritori subito do ...