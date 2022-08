Mondiali mountain bike: Schurter non sbaglia e fa dieci nell’XCO. Braidot di bronzo! (Di domenica 28 agosto 2022) Imbattibile. Ai Mondiali di mountain bike a Les Gets in Francia il Re Nino Schurter ha conquistato il decimo titolo iridato nel cross country. Una gara meravigliosa risolta dallo svizzero nell’ultimo giro, quando si è sbarazzato di forza di un resiliente David Valero Serrano; ottima medaglia d’argento per lui. LEGGI ANCHE: Mondiali mountain bike: Ferrand Prevot torna sul tetto del mondo! Al terzo posto uno stoico e storico Luca Braidot, capace di restare con i migliori a lungo salvo dover poi cedere, ma riuscendo comunque a portare a casa una medaglia di bronzo fantastica per lui e la Nazionale Italiana. Soltanto quarto e ai piedi del podio il campione olimpico ed europeo in carica Tom Pidcock, il quale negli ultimi giri ha dovuto cedere il ... Leggi su blogciclismo (Di domenica 28 agosto 2022) Imbattibile. Aidia Les Gets in Francia il Re Ninoha conquistato il decimo titolo iridato nel cross country. Una gara meravigliosa risolta dallo svizzero nell’ultimo giro, quando si è sbarazzato di forza di un resiliente David Valero Serrano; ottima medaglia d’argento per lui. LEGGI ANCHE:: Ferrand Prevot torna sul tetto del mondo! Al terzo posto uno stoico e storico Luca, capace di restare con i migliori a lungo salvo dover poi cedere, ma riuscendo comunque a portare a casa una medaglia di bronzo fantastica per lui e la Nazionale Italiana. Soltanto quarto e ai piedi del podio il campione olimpico ed europeo in carica Tom Pidcock, il quale negli ultimi giri ha dovuto cedere il ...

Eurosport_IT : Quando ci sono delle medaglie in palio c'è anche l'Italia! ?????? Gli Azzurri partono subito sul podio ai Mondiali di… - brontolodesign : Grande Luca Braidot che batte Tom Pidcock x la medaglia di bronzo ai mondiali di mountain bike ?????????????????? #raiciclismo #LesGets - CristianoGuarco : Miracolo! @Eurosport_IT Parla dei Mondiali di Mountain Bike! Solo perché ha vinto un italiano? ?? #LesGets2022 - zazoomblog : LIVE Mountain bike Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il forcing di Pidcock con a ruota un ottimo Luca Braidot -… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Mondiali 2022 in DIRETTA: Pidcock cerca di risalire. Buona partenza di Luca Braidot e Zanotti -… -