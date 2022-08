Calciomercato Serie A LIVE: incastro Napoli-CR7, doppio colpo Fiorentina, Acerbi verso l’Inter (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 28 AGOSTO Lo Spezia sorpassa il Milan, Onana si avvicina al club ligure (CLICCA QUI)l’Inter ha le mani su Acerbi, la fumata bianca è prevista per domani (CLICCA QUI)Calciomercato Fiorentina, vicino il doppio colpo Bajrami più Nikolaou (CLICCA QUI)Si cerca l’incastro tra Cristiano ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 28 AGOSTO Lo Spezia sorpassa il Milan, Onana si avvicina al club ligure (CLICCA QUI)ha le mani su, la fumata bianca è prevista per domani (CLICCA QUI), vicino ilBajrami più Nikolaou (CLICCA QUI)Si cerca l’tra Cristiano ...

