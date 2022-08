WWE: Si sta pensando di rendere il Performance Center una attrattiva per fan e turisti (Di sabato 27 agosto 2022) La WWE è una multinazionale e come tale è sempre alla ricerca di implementare il proprio business. Sembra che in senso alla Compagnia stia maturando l’idea di rendere il proprio Performance Center una attrattiva per fan e turisti. Come sappiamo, il PC di Orlando è una struttura all’avanguardia per la formazione dei wrestler e ora l’idea sarebbe quella di renderla fruibile anche ai fan ed in generale ai turisti. Non solo, la WWE starebbe valutando di aprire anche altre sedi in altre città americane. Sul punto, è stato indetto un sondaggio con cui si è chiesto allo Universe di valutare questa idea. PC come una sorta di parco tematico? Secondo quanto riportato da PWInsider, la WWE starebbe valutando l’idea di rendere il proprio Performance ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) La WWE è una multinazionale e come tale è sempre alla ricerca di implementare il proprio business. Sembra che in senso alla Compagnia stia maturando l’idea diil propriounaper fan e. Come sappiamo, il PC di Orlando è una struttura all’avanguardia per la formazione dei wrestler e ora l’idea sarebbe quella di renderla fruibile anche ai fan ed in generale ai. Non solo, la WWE starebbe valutando di aprire anche altre sedi in altre città americane. Sul punto, è stato indetto un sondaggio con cui si è chiesto allo Universe di valutare questa idea. PC come una sorta di parco tematico? Secondo quanto riportato da PWInsider, la WWE starebbe valutando l’idea diil proprio...

Zona_Wrestling : WWE: Si sta pensando di rendere il Performance Center una attrattiva per fan e turisti - DIinterista : Bella sta WWE - tremioni : RT @ErCardinale: Sta foto di Pellegrini, Belotti e Bryan col filtro così è palesemente la copia del Judgment Day della WWE ON THE OTHER S… - LucaMou1927 : RT @ErCardinale: Sta foto di Pellegrini, Belotti e Bryan col filtro così è palesemente la copia del Judgment Day della WWE ON THE OTHER S… - ErCardinale : Sta foto di Pellegrini, Belotti e Bryan col filtro così è palesemente la copia del Judgment Day della WWE ON THE… -