Sito storico emerge dal piu' grande lago d'acqua dolce della Cina (Di sabato 27 agosto 2022) Il Sito storico dell'isola di Luoxingdun e' emerso dal piu' grande lago d'acqua dolce della Cina, Poyang, in seguito al decremento del livello dell'acqua. (XINHUA) 27 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Ildell'isola di Luoxingdun e' emerso dal piu'd', Poyang, in seguito al decremento del livello dell'. (XINHUA) 27 agosto 2022

Agenzia_Ansa : Nubifragio a Venezia: si staccano frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco. Zona transennata, tr… - OfferteToste : ?? #EVGA SuperNOVA 650 G6 Alimentatore, 80 Plus Gold 650W, Completamente Modulare, Include Power ON Self Tester in o… - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Gas: nuovo recordo storico a 339 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa #ANSA https://t.… - silvercesco : RT @XinhuaItalia: Il sito storico dell'isola di #Luoxingdun è emerso dal più grande lago d'acqua dolce della Cina, #Poyang, in seguito al d… - QuinziUgo : RT @XinhuaItalia: Il sito storico dell'isola di #Luoxingdun è emerso dal più grande lago d'acqua dolce della Cina, #Poyang, in seguito al d… -