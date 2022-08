Salvini: “Andare in pensione a 67 anni è una follia. Fornero parla così perché forse non ha mai lavorato in vita sua” (Di sabato 27 agosto 2022) "Andare in pensione a 67 anni è una follia. L'altra sera la Fornero ha detto in tv che 41 anni non sono sufficienti per Andare in pensione. forse parla così perchè non ha mai lavorato in vita sua, altrimenti se avesse faticato per 41 anni, saprebbe ad esempio che chi lavora con i disabili o gli anziani per una vita ha la schiena spezzata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) "ina 67è una. L'altra sera laha detto in tv che 41non sono sufficienti perinperchè non ha maiinsua, altrimenti se avesse faticato per 41, saprebbe ad esempio che chi lavora con i disabili o gli anziani per unaha la schiena spezzata". L'articolo .

