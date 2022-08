Napoli | Fabian Ruiz fuori squadra | trattativa col PSG in stato avanzato | si chiude a 24 milioni

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - AlfredoPedulla : #Napoli: prima #Fabian al #PSG, poi #Navas, al momento scollegati. Ma con grande fiducia - AlfredoPedulla : Portiere #Napoli: #Navas intriga parecchio, lui è pronto, il #Napoli anche. Si cerca la quadra con il coinvolgiment… - tuttonapoli : Fabian-PSG, si attende Paredes alla Juve: ecco quanto il Napoli incasserà dal PSG - Salvato95551627 : RT @siamoilnapoli: ?? Fiducia per #Navas ?? Il #Napoli non molla il colpo ???? L'affare #Fabian legato... #ForzaNapoliSempre -

Ildi trattative reali ne ha in ballo ancora col Paris Saint - Germain . Ne parla la Gazzetta dello Sport .verso il PSG, le ultime Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Il futuro diRuiz A proposito di mercato in uscita,Ruiz è ancora in attesa di conoscere la nuova destinazione, perchè nelnon c'è più spazio per lui e nemmeno oggi sarà ...Il Napoli ha un’urgenza in questo momento: liberarsi di Fabian Ruiz, che sarà escluso dai convocati anche per la trasferta di Firenze, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che l’imminente ...L'edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa per Fabian Ruiz al Psg. Secondo il quotidiano ...