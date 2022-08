Mourinho durissimo | 'Mi sono vergognato di allenare questa squadra | abbiamo avuto fortuna Poi il secondo tempo'

g_iallorossi : #Mourinho durissimo a fine partita: 'All'intervallo ho detto alla squadra che mi vergognavo di loro. Meglio nel sec… - FcInterNewsit : Mourinho durissimo: 'Wijnaldum ko per colpa di Felix? Sono feccia!' -

... lasciare lo United per il suo rapportocon il nuovo tecnico Ten Hag e proseguire la sua ... e tra le tanti 'voci' si e' parlato di una possibilita' alla Roma portoghese di- in ......importanza sostanziale nel mercato del calcio e questo è probabilmente il frutto di un... Gestisce clienti come Cristiano Ronaldo, Diego Costa e Jose. Un altro grande è stato Mino ...Juventus-Roma, si è da poco conclusa la sfida tra Allegri e Mourinho con il pareggio per 1 a 1 deciso dalle ... 1 a 0 ma il primo tempo è stato molto brutto”. “Per me è stata dura togliere Mancini ...José Mourinho commenta a DAZN la partita tra Juventus e Roma ... Quest’anno però reagite meglio. “E’ vero, è stata dura togliere Mancini perché i miei tre difensori sono stati vittime di un gioco ...