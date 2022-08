I tifosi del Bologna in pellegrinaggio per Davide Ferrerio, il tifoso aggredito a Crotone (Di sabato 27 agosto 2022) 'Vi ringrazio tutti di cuore perché in questo momento non ci fate sentire soli. Avvertiamo tanta solidarietà e vicinanza, ora voglio solo che mio figlio esca dal coma e possa vivere tutte le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 agosto 2022) 'Vi ringrazio tutti di cuore perché in questo momento non ci fate sentire soli. Avvertiamo tanta solidarietà e vicinanza, ora voglio solo che mio figlio esca dal coma e possa vivere tutte le ...

AntoVitiello : Verso #MilanBologna. Nella sfida di domani sera contro gli emiliani, #SanSiro sarà tutto esaurito: attesi 70mila sp… - tvdellosport : UMTITI, CHE EMOZIONE! ???? L’incontrollabile commozione di Samuel Umtiti davanti all’accoglienza dei tifosi del Lecc… - Palermofficial : ? #MatchDay ???? Alle 20:45 in campo per la terza giornata ???? Biglietti ancora in vendita sul circuito Vivaticket ??… - Beaninterista : Abbiamo preso in giro i tifosi del Liverpool che volevano l'esonero di Klopp dopo 2 punti in tre partite. Adesso al… - ciro_1714 : RT @Torrenapoli1: Per una settimana ho visto tifosi felici È bastata na meza notizia di una presunta (e mai sperata) venuta di un Campione… -