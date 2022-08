GiovaAlbanese : #Allegri: 'Spero #DiMaria e #Bonucci a disposizione per la partita di Firenze. #Szczesny è recuperato e potrà gioca… - DiMarzio : .@juventusfc, le ultime sul recupero di #Pogba. #Bonucci e #Szczesny disponibili per la #Roma - cosaseitu : @LaVidaBOCA83 @GattaMario3 @vaccaronni Non può vivere di statistiche. Tu devi guardare la Stagione, gli obiettivi e… - DocRiserva : @EdoardoMecca1 @annamarone Hai una strana idea di ciò che possa essere meglio rispetto a qualcos'altro... Saremo se… - ZonaBianconeri : RT @kekko_molise87: PICCOLO SONDAGGIO. Se ieri al posto dell'Inter con tutti a disposizione, avesse perso 3 a 1 la #Juventus senza Chiesa,… -

La Gazzetta dello Sport

poi si trasferisce al nuovo Milan targato Cina e segna da ex al ritorno allo Stadium, saltando su Chiellini e Barzagli. Con quella rete smorza un possibile record, infatti la Juventus non ...... cioèe Di Maria, mentre Szczesny è sulla via del recupero ma non sarà certamente titolare. In compenso sembra essere recuperato, potremmo di conseguenza disegnare un modulo 4 - 3 - 3 ... Da Bonucci a Pogba, aspettando Dybala: chi torna allo Stadium fa male Leonardo Bonucci non sarà in campo oggi allo Stadium per la sfida di campionato contro la Roma: come riportato da "Sportmediaset", sarà Rugani a sostituire il centrale, e ...Difficoltà di manovra, pochi palloni per Vlahovic. Il tecnico, che costa ai bianconeri nove milioni di euro netti a stagione, ha in mente una nuova ...