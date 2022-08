Anche Papa Francesco predispone elezioni anticipate (Di sabato 27 agosto 2022) Il concistoro d’agosto, ottava riunione dei cardinali nel Papato di Bergoglio, completa il rinnovo del Senato ecclesiale. Sedici nomine: per un terzo individuate per l'esperienza biografica dei prescelti, due terzi per le esigenze di rappresentanza: c'è soprattutto l’Asia, dove crescono Pil e popolazione del mondo. Restano fuori Ucraina e Taiwan Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 agosto 2022) Il concistoro d’agosto, ottava riunione dei cardinali nelto di Bergoglio, completa il rinnovo del Senato ecclesiale. Sedici nomine: per un terzo individuate per l'esperienza biografica dei prescelti, due terzi per le esigenze di rappresentanza: c'è soprattutto l’Asia, dove crescono Pil e popolazione del mondo. Restano fuori Ucraina e Taiwan

