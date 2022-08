zazoomblog : Non vuole aspettare al pronto soccorso: aggredisce medici infermieri e spacca tutto - #vuole #aspettare #pronto… - CorriereCitta : Non vuole aspettare al pronto soccorso: aggredisce medici, infermieri e spacca tutto - palermo24h : Minaccia i passanti, aggredisce poliziotti e medici e danneggia l’ambulanza: 31enne denunciata - palermo24h : Agrigento, minaccia passanti e aggredisce poliziotti e medici: 31enne danneggia ambulanza - ScrivoLibero : Avrebbe dapprima minacciato alcuni passanti al Villaggio Peruzzo, e poi dopo avere arraffato una bottiglia di vino… -

ilGiornale.it

Caos al Pronto Soccorso dell'ospedale di Perugia, 52enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Secondo la ricostruzione della polizia l'uomo è andato su tutte le ...... il 30enne è stato sedato e portato a Torrette in codice rosso per essere sottoposto a tutti gli accertamentinecessari. Il fatto è avvenuto nel supermercato di via delle Tavernelle intorno ... Aggredisce medici, infermieri e distrugge la sala d'attesa del pronto soccorso Una persona in stato alterato ha aggredito di notte i medici e gli infermieri dell'ospedale di Tivoli. Ha inoltre utilizzato delle barelle per sfondare la porta d'ingresso e distruggere la sala d'atte ...Il dirigente della Asl Roma 5: "La violenza contro chi presta assistenza 24 ore su 24 con impegno, professionalità e dedizione deve essere combattuta in tutte le sedi e da tutti" ...