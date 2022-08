Ultime Notizie – Lazio-Inter 3-1, Sarri cala tris contro Inzaghi: sorpasso (Di venerdì 26 agosto 2022) La Lazio batte l’Inter per 3-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2022-2023. La formazione di Sarri – in gol con Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro – sale a 7 punti e scavalca la squadra di Inzaghi. I nerazzurri, a cui non basta il provvisorio pareggio di Lautaro, rimangono a quota 6. LA PARTITA – L’Inter parte con atteggiamento aggressivo e va al tiro in un paio di occasioni con Gagliardini. La Lazio si scuote e batte un colpo al 16?. Marusic da sinistra suggerisce, Immobile gira in diagonale e sfiora il palo: palla fuori di pochi centimetri. I biancocelesti riescono ad arginare Lukaku e Lautaro, mentre nella metà campo offensiva si fa notare Zaccagni per le sue iniziative sul fronte sinistro dell’attacco. La Lazio sblocca il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) Labatte l’per 3-1 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2022-2023. La formazione di– in gol con Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro – sale a 7 punti e scavalca la squadra di. I nerazzurri, a cui non basta il provvisorio pareggio di Lautaro, rimangono a quota 6. LA PARTITA – L’parte con atteggiamento aggressivo e va al tiro in un paio di occasioni con Gagliardini. Lasi scuote e batte un colpo al 16?. Marusic da sinistra suggerisce, Immobile gira in diagonale e sfiora il palo: palla fuori di pochi centimetri. I biancocelesti riescono ad arginare Lukaku e Lautaro, mentre nella metà campo offensiva si fa notare Zaccagni per le sue iniziative sul fronte sinistro dell’attacco. Lasblocca il ...

