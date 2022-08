Tennis, Emma Raducanu: “È stato un anno difficile, ma ho imparato tanto da tutto questo” (Di venerdì 26 agosto 2022) In un anno possono cambiare moltissime cose, e questo lo sa bene Emma Raducanu. Nella scorsa stagione la britannica, arrivata agli US Open 2021 da semisconosciuta, aveva sbalordito tutti nello Slam di New York, conquistando il titolo partendo dalle qualificazioni (prima a riuscirci nell’Era Open) e senza mai perdere un set. Poi, però, non tutto è andato come sperato. La classe 2002 ha infatti iniziato a perdere molte partite e non sono arrivati altri trionfi. Tutti questi cambiamenti nel breve tempo hanno fatto sicuramente pensare la britannica, che a pochi giorni dall’inizio del torneo nella Grande Mela ha affermato (fonte: UbiTennis): “Per avere successo in giovane età, bisogna essere davvero grati, perché io sto facendo ciò che amo, ma ho anche raggiunto il successo ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) In unpossono cambiare moltissime cose, elo sa bene. Nella scorsa stagione la britannica, arrivata agli US Open 2021 da semisconosciuta, aveva sbalordito tutti nello Slam di New York, conquistando il titolo partendo dalle qualificazioni (prima a riuscirci nell’Era Open) e senza mai perdere un set. Poi, però, nonè andato come sperato. La classe 2002 ha infatti iniziato a perdere molte partite e non sono arrivati altri trionfi. Tutti questi cambiamenti nel breve tempo hfatto sicuramente pensare la britannica, che a pochi giorni dall’inizio del torneo nella Grande Mela ha affermato (fonte: Ubi): “Per avere successo in giovane età, bisogna essere davvero grati, perché io sto facendo ciò che amo, ma ho anche raggiunto il successo ...

