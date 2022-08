Elezioni: Carfagna, 'Salvini, sia chiaro, destra conferma o no 40% Pnrr al Sud?' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Matteo Salvini sia chiaro: intende o no confermare il 40 per cento delle risorse del Pnrr al Sud? Oggi in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno dà una risposta evasiva, ma 20 milioni di elettori meridionali meritano chiarezza: la destra vuole tagliare Quota Sud, magari per favorire un'altra volta il Nord?”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Matteosia: intende o nore il 40 per cento delle risorse delal? Oggi in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno dà una risposta evasiva, ma 20 milioni di elettori meridionali meritano chiarezza: lavuole tagliare Quota, magari per favorire un'altra volta il Nord?”. Lo scrive su Twitter Mara, ministro per ile la Coesione territoriale.

mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - mara_carfagna : Ho spiegato ad Avvenire la posta in gioco in queste elezioni. Tutti dobbiamo riconoscere che far saltare il governo… - luigicaroppo : #ElezioniPolitiche22 Deborah Bergamini: 'Gelmini e Carfagna? Un profondo dispiacere' - fabioro01739559 : @mara_carfagna @CarloCalenda @Azione_it @Radio1Rai @ZappingRadio1 Mara levate le sanzioni alla Russia prima che voi… -