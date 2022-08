Ecco iPhone 14, mercoledì 7 settembre la presentazione. Apple Watch e Air Pod, tutte le novità in arrivo (Di venerdì 26 agosto 2022) Apple ha ufficializzato il suo evento autunnale il 7 settembre, denominato ‘Far Out’, durante il quale presenterà la nuova gamma di iPhone 14 e non solo. Attesi per la giornata anche la nuova versione dell’Apple Watch, gli auricolari AirPods Pro e la disponibilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi per smartphone, smartWatch e iPad. iPhone 14 Si parla da tempo di quattro nuovi iPhone con specifiche leggermente diverse rispetto ai modelli in circolazione. Addio all’iPhone mini a favore di una versione più grande che prenderà il suo posto. Avremo dunque un iPhone 14 con display da 6,1 pollici con notch, chip A15 leggermente migliorato; iPhone 14 Max con display da 6,7 ;;pollici con notch, chip ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022)ha ufficializzato il suo evento autunnale il 7, denominato ‘Far Out’, durante il quale presenterà la nuova gamma di14 e non solo. Attesi per la giornata anche la nuova versione dell’, gli auricolari AirPods Pro e la disponibilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi per smartphone, smarte iPad.14 Si parla da tempo di quattro nuovicon specifiche leggermente diverse rispetto ai modelli in circolazione. Addio all’mini a favore di una versione più grande che prenderà il suo posto. Avremo dunque un14 con display da 6,1 pollici con notch, chip A15 leggermente migliorato;14 Max con display da 6,7 ;;pollici con notch, chip ...

