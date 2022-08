“Dominante e più pericolosa”. La nuova variante fa ripiombare tutti nell'incubo Covid (Di venerdì 26 agosto 2022) La nuova variante del Covid Centaurus sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più pericolosa. È quanto emerso da uno studio dell'Università dell'Insubria, che ha pubblicato il primo articolo sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni del SARS-CoV-2, uscito il 15 agosto sull'European Journal of Internal. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, professore di Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Insubria e direttore della Cardiologia di Ics Maugeri di Tradate, Martina Zappa, bioteconologa del Dottorato in Medicina clinica e sperimentale e medical humanities dell'Ateneo, e Paolo Verdecchia, uno dei più affermati ricercatori italiani in ambito cardiovascolare. La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron Centaurus (BA.2.75), la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) LadelCentaurus sarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunque potenzialmente più. È quanto emerso da uno studio dell'Università dell'Insubria, che ha pubblicato il primo articolo sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni del SARS-CoV-2, uscito il 15 agosto sull'European Journal of Internal. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, professore di Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Insubria e direttore della Cardiologia di Ics Maugeri di Tradate, Martina Zappa, bioteconologa del Dottorato in Medicina clinica e sperimentale e medical humanities dell'Ateneo, e Paolo Verdecchia, uno dei più affermati ricercatori italiani in ambito cardiovascolare. La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron Centaurus (BA.2.75), la ...

