Da Torino a Sorrento | medico in bici per raccogliere fondi per la ricerca

Tempo di lettura: < 1 minutoUna pedalata in solitaria da Torino a Sorrento per raccogliere donazioni da destinare alla ricerca. L'iniziativa è di un medico torinese, il professor Massimo Di Maio, che inforcherà la bicicletta sabato 27 agosto con l'obiettivo di raggiungere la sua città natale in sette giorni attraversando Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Di Maio è direttore di Oncologia medica universitaria dell'ospedale Mauriziano di Torino. Il proposito di questo evento sportivo benefico è sollecitare donazioni e raccogliere fondi per la Fondazione scientifica Mauriziana onlus, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca scientifica, condotti presso l'Oncologia dell'ospedale torinese.

