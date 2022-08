Umtiti al Lecce: arriva anche l’annuncio del Barcellona (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la promozione in Serie A, il Lecce ha costruito una rosa potenzialmente pronta per il massimo campionato italiano. Al contrario di Monza e Cremonese, le altre due neopromosse, la squadra pugliese non aveva ancora chiuso per un colpo di spessore internazionale. In questo senso va la trattativa per Samuel Umtiti. Il campione del mondo del 2018 è finito ai margini del progetto Barcellona e ha bisogno di una nuova sfida. Per questo sembra il nome adatto per aiutare il Lecce a raggiungere una difficile salvezza. Acuerdo con la Unione Sportiva Lecce para la cesión de Umtiti hasta el 30 de junio de 2023— FC Barcelona (@FCBarcelona es) August 25, 2022 Umtiti Lecce BarcellonaDopo giorni di trattative serrate, si è finalmente ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo la promozione in Serie A, ilha costruito una rosa potenzialmente pronta per il massimo campionato italiano. Al contrario di Monza e Cremonese, le altre due neopromosse, la squadra pugliese non aveva ancora chiuso per un colpo di spessore internazionale. In questo senso va la trattativa per Samuel. Il campione del mondo del 2018 è finito ai margini del progettoe ha bisogno di una nuova sfida. Per questo sembra il nome adatto per aiutare ila raggiungere una difficile salvezza. Acuerdo con la Unione Sportivapara la cesión dehasta el 30 de junio de 2023— FC Barcelona (@FCBarcelona es) August 25, 2022Dopo giorni di trattative serrate, si è finalmente ...

