Traffico Roma del 25-08-2022 ore 18 | 30

(Di giovedì 25 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione code a tratti sulla diramazioneSud tra il casello è San Cesareo verso laNapoli code a tratti perintenso Anche sulla A1Firenze Fianono ed Orte direzione Firenze sulla carreggiata esterna del raccordo rallentamenti tra Laurentina ed Appia in città incidenti sono segnalati sulla Appia all’altezza del raccordo in uscita dalla città e invia di altezza di via Giuseppe Gagliani Caputo altro incidente in via Tiburtina all’incrocio con via di Portonaccio e infine per consentire interventi a uno spartifino a domani in via Salaria è chiusa tra Piazza Priscilla e viale Somalia direzione di via del Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro con il limite ...