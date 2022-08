“Sanna Marin come Berlusconi”. Crosetto difende a spada tratta i divertimenti privati (Di giovedì 25 agosto 2022) Guido Crosetto dalla parte di Sanna Marin. La numero uno della Finlandia è finita nell'occhio del ciclone per una serie di video che la vedono intenta festeggiare con alcuni amici e a ballare in discoteca, ma tale accanimento è ingiustificato secondo l'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia. “Le feste ed i divertimenti privati di un Premier, che si chiami Sanna Mirella o Silvio, fanno parte di una sacrosanta sfera privata, per me. Da sempre. Sono contento da qualche settimana siano d'accordo anche quelli che le hanno usate, per anni, contro un ex premier italiano” sottolinea Crosetto in un messaggio su Twitter in cui paragona la vicenda Marin a quella di Berlusconi. Poi rincara la dose con un altro cinguettio sul social ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Guidodalla parte di. La numero uno della Finlandia è finita nell'occhio del ciclone per una serie di video che la vedono intenta festeggiare con alcuni amici e a ballare in discoteca, ma tale accanimento è ingiustificato secondo l'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia. “Le feste ed idi un Premier, che si chiamiMirella o Silvio, fanno parte di una sacrosanta sfera privata, per me. Da sempre. Sono contento da qualche settimana siano d'accordo anche quelli che le hanno usate, per anni, contro un ex premier italiano” sottolineain un messaggio su Twitter in cui paragona la vicendaa quella di. Poi rincara la dose con un altro cinguettio sul social ...

