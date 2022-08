Sabatini: «Manco al calcio, paradossale che non stia lavorando» (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole di Walter Sabatini sul suo momento lontano dal calcio: «zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio» Intervistato dal Secolo XIX Walter Sabatini parla del suo momento lontano dai campi di calcio. Di seguito le sue parole. ASSENZA DAL calcio – «Io Manco al calcio, è paradossale che non stia lavorando ma non è una lamentela, zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio». SAMPDORIA – «Non ero in condizioni fisiche per poter lavorare bene, per fortuna c’era Osti che è molto bravo. Sono rammaricato di ciò che non ho fatto, Genova è civilissima, la tifoseria blucerchiata merita qualsiasi sforzo. Sono stato molto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole di Waltersul suo momento lontano dal: «zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al» Intervistato dal Secolo XIX Walterparla del suo momento lontano dai campi di. Di seguito le sue parole. ASSENZA DAL– «Ioal, èche nonma non è una lamentela, zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al». SAMPDORIA – «Non ero in condizioni fisiche per poter lavorare bene, per fortuna c’era Osti che è molto bravo. Sono rammaricato di ciò che non ho fatto, Genova è civilissima, la tifoseria blucerchiata merita qualsiasi sforzo. Sono stato molto ...

