Qualificazioni US Open 2022: Elisabetta Cocciaretto avanza al secondo turno, fuori Sara Errani (Di giovedì 25 agosto 2022) Si conclude la seconda giornata delle Qualificazioni agli US Open in campo femminile; delle tre italiane in gara, con Lucrezia Stefanini già uscita ieri, ne resta in scena una soltanto in virtù dei risultati che si sono avuti oggi sui campi di Flushing Meadows. Sara Errani esce sconfitta dal confronto con la rumena Gabriele Lee. L’azzurra, forte della testa di serie numero 16, va avanti 4-2 nel primo set, perdendo poi gli ultimi quattro giochi. Va meglio nel secondo parziale, con break nel terzo gioco e un altro nel nono per il 6-3, ma il 6-4 3-6 6-2 a favore di Lee arriva con nessuna chance concessa in assoluto all’ex semifinalista di questo torneo. WTA Cleveland 2022: Martina Trevisan si ritira per un problema alla coscia Per quanto riguarda Elisabetta ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Si conclude la seconda giornata delleagli USin campo femminile; delle tre italiane in gara, con Lucrezia Stefanini già uscita ieri, ne resta in scena una soltanto in virtù dei risultati che si sono avuti oggi sui campi di Flushing Meadows.esce sconfitta dal confronto con la rumena Gabriele Lee. L’azzurra, forte della testa di serie numero 16, va avanti 4-2 nel primo set, perdendo poi gli ultimi quattro giochi. Va meglio nelparziale, con break nel terzo gioco e un altro nel nono per il 6-3, ma il 6-4 3-6 6-2 a favore di Lee arriva con nessuna chance concessa in assoluto all’ex semifinalista di questo torneo. WTA Cleveland: Martina Trevisan si ritira per un problema alla coscia Per quanto riguarda...

