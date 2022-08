Processo Kobe Bryant, clamoroso risarcimento alla vedova del giocatore, motivazione surreale! (Di giovedì 25 agosto 2022) Vanessa Bryant vince il Processo ed ottiene un risarcimento senza precedenti, il motivo è surreale, impazza la polemica PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ terminato il Processo che ha visto protagonista Vanessa Bryant, moglie della star NBA Kobe Bryant scomparso insieme a sua figlia Gianna Maria in seguito all’incidente in elicottero sulle colline Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Vanessavince iled ottiene unsenza precedenti, il motivo è surreale, impazza la polemica PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ terminato ilche ha visto protagonista Vanessa, moglie della star NBAscomparso insieme a sua figlia Gianna Maria in seguito all’incidente in elicottero sulle colline Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

infoitestero : Kobe Bryant, la vedova Vanessa in lacrime al processo per le foto delle vittime diffuse in chat - sportli26181512 : NBA, giustizia in aula per Vanessa Bryant: puniti gli autori delle foto sul corpo di Kobe: Ci sono voluti 11 giorni… - Vanganel : RT @fanpage: Violazione della privacy e negligenza queste le motivazioni ribadite nell'arringa finale al termine del processo #KobeBryant… - fanpage : Violazione della privacy e negligenza queste le motivazioni ribadite nell'arringa finale al termine del processo… - blogLinkes : Kobe Bryant, il dolore della moglie al processo per le foto dell'incidente -