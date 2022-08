Jova Beach Party, per il concerto di domani a Castel Volturno invitati 100 bambini dei Quartieri Spagnoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Ci saranno anche 100 bambini dei Quartieri Spagnoli al prossimo Jova Beach Party, il concerto che si terra’ domani sulla spiaggia di Castel Volturno. E’ stato proprio Jovanotti a contattare la Fondazione Foqus dei Quartieri Spagnoli per ribadire una promessa fatta in occasione della presentazione del suo libro nella Corte dell’Arte: “Voglio i vostri ragazzi protagonisti del mio prossimo concerto”. L’organizzazione dell’evento ha cosi’ messo a disposizione 100 biglietti per giovani e giovanissimi, tagliandi che il direttore di Foqus, Renato Quaglia, ha condiviso con la Fondazione San Gennaro della Sanita’. Tra i ragazzi che potranno fare questa ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Ci saranno anche 100deial prossimo, ilche si terra’sulla spiaggia di. E’ stato proprionotti a contattare la Fondazione Foqus deiper ribadire una promessa fatta in occasione della presentazione del suo libro nella Corte dell’Arte: “Voglio i vostri ragazzi protagonisti del mio prossimo”. L’organizzazione dell’evento ha cosi’ messo a disposizione 100 biglietti per giovani e giovanissimi, tagliandi che il direttore di Foqus, Renato Quaglia, ha condiviso con la Fondazione San Gennaro della Sanita’. Tra i ragazzi che potranno fare questa ...

