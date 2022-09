CarloCalenda : Dal “miracolo economico” di Berlusconi al “prima gli italiani” di Salvini, passando per il “Vaffa” dei 5 Stelle, la… - decaleuphoria : è un miracolo ma sto capendo 3/4 delle cose che dice senza dover guardare la traduzione.... wow such a nice achieve… - MariaLu91149151 : RT @PrincipessaZel1: @rikycaso @Quetzal76966337 Gesù faceva il miracolo dei pani e sfamava,ora i nuovi gesú della green bible moltiplicano… - ottavio_marino : 'Il miracolo delle monete' Francesco di Paola. #ottaviomarinophotography #sanfrancescodipaola #photography - treegan_spobyy : @Vamonluvi Questa è stata una delle rare volte in cui mia madre non ha dato la colpa al telefono forse un miracolo all’orizzonte ?? -

Il Foglio

... ma nella miglioreipotesi avranno entrambi bisogno di tempo per inserirsi in una squadra ... Anche se in assenza di ricambi all'altezza dei titolari non si può chiedere un altroa Pioli. ...Ma certo quel 2021 di D'Alema è stato un vero anno dieconomico che farà invidia a tanti ...siano stati immaginati per aiutare a stare in piedi e non certo per fare raddoppiare l'utile... Il miracolo delle bollette lucane: gas "gratis" per tutti Fulmine sulla spiaggia di Diano Marina, il bagnino che si trovava in quel punto fino a pochi secondi prima è vivo per miracolo.Domeniche a piedi, targhe alterne, lampioni spenti in città e locali e uffici chiusi in anticipo: nell’inverno del 1973 una serie di restrizioni segnarono la storia del Paese ...