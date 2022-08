Gas | Bonomi | Governo intervenga | tetto Ue o nazionale al prezzo

tonino02958306 : @ROBYBOX Bonomi insieme a tutta la massa di pecore incazzata con Draghi per la bolletta del gas. Non con chi sabota… - MediasetTgcom24 : Prezzo del gas, Confindustria: 'Il governo Draghi può e deve intervenire' #gas #tetto #Ue #Draghi #Bonomi… - Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Il governo Draghi può e deve intervenire. Ogni giorno assistiamo ad aumento del prezzo del gas' #ANSA… - repubblica : Emergenza gas, Bonomi: 'Il governo Draghi deve intervenire'. Scontro Calenda-Salvini-Conte: la diretta - Parlamenteide : Ore 20:12 - Gas: Bonomi, governo Draghi può e deve intervenire -

20.10 " Conte: Calenda sull'emergenzasi è svegliato ora Sulla proposta di Calenda di sospendere la campagna elettorale perché "siamo in emergenza nazionale rischio davvero di arrabbiarmi. Ma che ...Castelli: 'Margini per un decreto per calmierare gli effetti'. Giorgetti: 'L'Ue preveda un price ...Roma, 25 ago. (askanews) - 'Tutti i giorni assistiamo a un aumento del prezzo del gas. Il Governo Draghi può e deve intervenire'. Lo ha detto ...Ci sarebbero i margini "per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas che ha raggiunto livelli record e insostenibili". Lo dice il viceministro all'Economia, Laura Castelli, nel g ...