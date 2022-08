Di Maio in Ucraina: “Kiev sta difendendo Europa” – Video (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Gli ucraini non stanno difendendo solo la loro libertà, ma stanno difendendo la libertà di tutta l’Europa, stanno difendendo noi europei”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una visita a Irpin, in Ucraina. “Noi non potevamo che aiutare questo popolo e fornirgli tutto l’aiuto possibile per difendersi dall’invasore, che è la Russia”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Gli ucraini non stannosolo la loro libertà, ma stannola libertà di tutta l’, stannonoi europei”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di, durante una visita a Irpin, in. “Noi non potevamo che aiutare questo popolo e fornirgli tutto l’aiuto possibile per difendersi dall’invasore, che è la Russia”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

