Covid, le notizie di oggi. Agenas, occupazione intensive al 3%, cala in 5 Regioni. DIRETTA (Di giovedì 25 agosto 2022) Lo hanno rilevato i dati diffusi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sui dati del 24 agosto. La percentuale delle terapie intensive occupate risulta dunque stabile (un anno fa era al 6%) ma registra un calo in Basilicata, calabria, Emilia Romagna, Puglia e Umbria. Stesso discorso per la percentuale di posti letto occupati nei reparti ordinari, stabile al 10% e in calo in 8 Regioni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 agosto 2022) Lo hanno rilevato i dati diffusi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sui dati del 24 agosto. La percentuale delle terapieoccupate risulta dunque stabile (un anno fa era al 6%) ma registra un calo in Basilicata,bria, Emilia Romagna, Puglia e Umbria. Stesso discorso per la percentuale di posti letto occupati nei reparti ordinari, stabile al 10% e in calo in 8

Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - AurelianoStingi : L'autunno si avvicina e dobbiamo farci trovare preparati dal #Covid, stiamo preparando due nuove armi: I vaccini a… - Agenzia_Ansa : COVID | Gimbe lancia l'allarme, dopo 5 settimane tornano a salire i contagi gravi: +18,7% in 7 giorni. In calo i ri… - AnsaLiguria : Covid: Gimbe, più contagi in Liguria ma calano terapie intensive. Stabili i decessi #ANSA - g_zerbato : RT @Agenzia_Ansa: Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie, al Co… -