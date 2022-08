Bebe Vio | ' mano vincente' a carte | un dettaglio rivela la sua ironia

(Di giovedì 25 agosto 2022) Non perde il suo buon umore e la sua voglia di scherzareVio , in questi giorni di agosto in vacanza sull' Isola d'Elba . L'atleta di scherma, celebre per la sua, ma soprattutto per la sua ...

darksa0irse : Voglio troppissimo bene a Bebe Vio che ironizza sulle sue protesi ?????? - Jacobzt_ : Sto dentro una sportiva con le ruote come Bebe Vio - infoitinterno : L’ironia di Bebe Vio, lascia le protesi sul lettino: “Torno subito” - PazzoperPazzo : @OLandsknecht Infatti ho letteralmente detto che questa giocata la può fare anche bebe vio - infoitinterno : L’ironia di Bebe Vio, lascia le protesi sul lettino: “Torno subito” -

Non perde il suo buon umore e la sua voglia di scherzare, in questi giorni di agosto in vacanza sull' Isola d'Elba . L'atleta di scherma, celebre per la sua ironia, ma soprattutto per la sua autoironia, sulla sua pagina Facebook posta una foto ......Caironi e Monica Contrafatto sono diventate le ragazze copertina di quei Giochi e del movimento paralimpico che aveva bisogno di nuove facce oltre a quelle ormai eterne di Alex Zanardi e. ...Non perde il suo buon umore e la sua voglia di scherzare Bebe Vio, in questi giorni di agosto in vacanza sull'Isola d'Elba. L'atleta di scherma, celebre per la sua ironia, ma ...“Sentí que era la vergüenza de mi familia, pero ahora te digo que fue la mejor decisión que tomé”, contó la empresaria.