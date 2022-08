Traffico Roma del 24-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 agosto 2022) LuceverdeUn buongiorno dalla redazionerallentato dei lavori sulla Cassia bis tra via della Giustiniana il raccordo in direzione di quest’ultimo a Montesacro incidente con code in via di Conca d’Oro all’incrocio con via Val Sillaro e disagi per incidente anche in via Prenestina all’altezza del raccordo è stata riaperta alViale Ippocrate in precedenza chiusa per un incidente all’altezza di via Giuseppe Sisco nel quartiere Aurelio ancora chiusa via Innocenzo XI a causa di una voragine iniziata alle 9 l’udienza del pontefice nel aula Paolo Sesto possibile rallentamenti nell’area di San Pietro Infine per sentire lavori stradali da oggi a venerdì 26 agosto via Salaria chiusa altra Piazza Priscilla e viale Somalia in direzione di via del Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza ...