Roma: litiga con il padre anziano e lo prende a martellate (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non si è fermata davanti a nulla. E non si è certo spaventata di essere vista da chi era lì e stava lavorando perché lei, una donna di circa 40 anni, ha raggiunto il padre nella ditta di sua proprietà e, dopo una lite, lo ha colpito e preso a 'martellate'. Poi ha tentato la fuga su un autobus. Questo è quello che è successo ieri a Roma, nella tarda mattinata, in via Portuense, in zona Casetta Mattei. La violenza in zona Casetta Mattei La donna, stando alla ricostruzione degli operai che hanno assistito alla scena e hanno cercato di riportare la calma, è arrivata sul luogo di lavoro del padre. E, dopo una lite, tutto è degenerato nella violenza: la 40enne, con un martello, ha colpito e ferito l'anziano, un uomo di circa 70 anni. Poi ha tentato la fuga: è salita a bordo di un autobus, ma è qui che è ...

