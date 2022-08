Prof Orsiniana candidata con Azione, Calenda: "Resta in lista, non si occuperà di politica estera" (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Nel territorio la nostra candidata fa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social, la signora ormai Resta in lista, non si occuperà di politica estera". Lo dice il leader di... Leggi su today (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Nel territorio la nostrafa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social, la signora ormaiin, non sidi". Lo dice il leader di...

infoitinterno : **Elezioni: la prof 'orsiniana' candidata con Azione, 'miei post strumentalizzati'** - AchilleOrti : @jacqueslegries @CarloCalenda - Lucawooly : Queste sono delle persone diverse da noi Io francamente non so cos'abbiano ma sono come extraterrestri per me Sono… - infoitinterno : **Elezioni: filo Putin e 'orsiniana', scoppia caso della prof capolista di Azione** - infoitinterno : **Elezioni: Calenda su prof 'orsiniana', 'nostro errore non aver verificato post'** -