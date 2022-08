Pedullà | “Navas-Napoli | Giuntoli sta chiudendo un’operazione straordinaria”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 agosto 2022)si avvicina al, secondo il giornalista Alfredoil club partenopeo sta. lè vicinissimo a chiudere le operazioni per Keylordal Paris Saint Germain. Il braccio destro di, il capo scout Maurizio Micheli, è infatti volato a Parigi per chiudere l’affare. “” tuona Alfredo Pedulla nel descrivere la trattativa del club partenopeo per il portiere: “ha ormai rotto gli indugi e ha scelto, al punto che avrebbe anche già domandato a Gianluigi Donnarumma, compagno di reparto nel PSG, nativo di Castellammare di Stabia, dove gli converrebbe prendere casa, una ...