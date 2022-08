Moto: caviglia malandata per Mir, salterà il Gp di Misano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Danni ai legamenti e alle ossa della caviglia destra. Questo l'aggiornamento dei medici all'indomani dell'highside che ha tolto Joan Mir dal Gran Premio d'Austria, dopo una TAC e una seconda risonanza ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Danni ai legamenti e alle ossa delladestra. Questo l'aggiornamento dei medici all'indomani dell'highside che ha tolto Joan Mir dal Gran Premio d'Austria, dopo una TAC e una seconda risonanza ...

andrea95l : RT @thelastcornerit: MotoGP | Frattura alla caviglia destra per Mir, salterà Misano - - thelastcornerit : MotoGP | Frattura alla caviglia destra per Mir, salterà Misano - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: MotoGP, Joan Mir salta Misano: stop di 15 giorni per l'infortunio in Austria - Gazzetta_it : MotoGP, Joan Mir salta Misano: stop di 15 giorni per l'infortunio in Austria - xrhodaxx : @Heavenisaplace7 si è fatto male a una caviglia e aveva la stampella ?????? sabato sera tornando a casa in moto è scivolato davanti a casa -