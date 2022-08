"Mi dà fastidio non vederla" diceva l'uomo che ha ucciso Alessandra Matteuzzi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Una donna di 57 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. Per il delitto è stato arrestato l'ex compagno 27enne, Giovanni Padovani. La donna sarebbe stata colpita con un martello. Gli agenti di polizia intervenuti dopo che i vicini avevano segnalato una violenta lite nel cortile condominiale. l'hanno trovata a terra, priva di conoscenza ma ancora viva, ma è morta per un grave trauma cranico poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna aveva già presentato a fine luglio denuncia per stalking nei confronti di Padovani. Secondo quanto emerso, il ragazzo, un ex calciatore del Senigallia, in provincia di Ancona, è arrivato martedì in aereo a Bologna dalla Sicilia e ha atteso la donna sotto casa per due ore. Una settimana fa aveva avvisato anche la vicina di casa di non aprire al suo ex, ma ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Una donna di 57 anni,, è stata uccisa a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. Per il delitto è stato arrestato l'ex compagno 27enne, Giovanni Padovani. La donna sarebbe stata colpita con un martello. Gli agenti di polizia intervenuti dopo che i vicini avevano segnalato una violenta lite nel cortile condominiale. l'hanno trovata a terra, priva di conoscenza ma ancora viva, ma è morta per un grave trauma cranico poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna aveva già presentato a fine luglio denuncia per stalking nei confronti di Padovani. Secondo quanto emerso, il ragazzo, un ex calciatore del Senigallia, in provincia di Ancona, è arrivato martedì in aereo a Bologna dalla Sicilia e ha atteso la donna sotto casa per due ore. Una settimana fa aveva avvisato anche la vicina di casa di non aprire al suo ex, ma ...

