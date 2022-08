Letta, come sempre attacca tutti e poi ammette: “Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando parlano degli ‘avversari’, riescono addirittura a far resuscitare i fantasmi di un’ipotetica ‘marcia su Roma’, od al peggio periodo nazista targato ‘SS’. In tutto ciò però, con altrettanta abilità, sviano da un passato – il loro – che andrebbe invece onorato ed emulato, quando la sinistra era la speranza del popolo, degli operai, dei meno fortunati. Oggi infatti dietro l’egida del Pd si cela l’eredità della corrente – per modo di dire – più ‘estremista’ della vecchia Dc, oltretutto venata da un’insopportabile ‘spocchia’ radical chic, ormai stagnante, che sopravvive soltanto nei vecchi salotti romani. Un’analisi forse spietata, eccessiva, ma non di parte la nostra. E’ il frutto dell’esasperazione, rispetto all’evidenza, di ‘dover ancora far finta di credere’ che si abbia a che fare con ‘il partito del popolo’ quando invece – Nanni Moretti docet – è da almeno 30 anni che, dalle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando parlano degli ‘avversari’, riescono addirittura a far resuscitare i fantasmi di un’ipotetica ‘marcia su Roma’, od al peggio periodo nazista targato ‘SS’. In tutto ciò però, con altrettanta abilità, sviano da un passato – il loro – che andrebbe invece onorato ed emulato, quando la sinistra era la speranza del popolo, degli operai, dei meno fortunati. Oggi infatti dietro l’egida del Pd si cela l’eredità della corrente – per modo di dire – più ‘estremista’ della vecchia Dc, oltretutto venata da un’insopportabile ‘spocchia’ radical chic, ormai stagnante, che sopravvive soltanto nei vecchi salotti romani. Un’analisi forse spietata, eccessiva, ma non di parte la nostra. E’ il frutto dell’esasperazione, rispetto all’evidenza, di ‘dover ancora far finta di credere’ che si abbia a che fare con ‘il partito del popolo’ quando invece – Nanni Moretti docet – è da almeno 30 anni che, dalle ...

