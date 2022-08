Juve Frabotta, l’esterno in cerca di squadra: ci pensa un club di B (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gianluca Frabotta, esterno della Juventus, è in uscita dopo essere rientrato dal prestito al Lecce: su di lui il Brescia Gianluca Frabotta, esterno della Juventus, è in uscita dopo essere rientrato dal prestito al Lecce: su di lui il Brescia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club avrebbero già avuto dei contatti per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gianluca, esterno dellantus, è in uscita dopo essere rientrato dal prestito al Lecce: su di lui il Brescia Gianluca, esterno dellantus, è in uscita dopo essere rientrato dal prestito al Lecce: su di lui il Brescia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dueavrebbero già avuto dei contatti per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

