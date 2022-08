Investita e uccisa da un ubriaco senza assicurazione | Flavia Di Bonaventura aveva 22 anni | studiava a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Era in bici con due amici, si trovava sul tratto della statale Adriatica nella zona di Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, quando improvvisamente un’auto, che viaggiava nella stessa direzione, l’ha centrata in pieno. EDi, una ragazza di appena 22di Roseto degli Abruzzi, nel violento impatto ha riportato ferite troppo gravi, che purtroppo a distanza di giorni non le hanno lasciato scampo. Lei è stata scaraventata a terra, trascinata per diversi metri sull’asfalto e ieri i medici, che hanno tentato il possibile per salvarla, hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale. Gli organi della giovane, secondo la sua volontà, verranno donati: l’ultimo gesto d’amore di, una giovane pittrice che, all’Accademia di Belle Arti. Alla guida un uomo ...