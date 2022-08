Inizio anno scolastico: in arrivo stangata per famiglie, fino a 1300 euro a studente. I consigli del Codacons. Lega: detrazioni libri e cancelleria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sul fronte della scuola sta per abbattersi la consueta “stangata” di settembre Legata all’acquisto di libri e corredo scolastico da parte delle famiglie. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sul fronte della scuola sta per abbattersi la consueta “” di settembreta all’acquisto die corredoda parte delle. Lo afferma il, che fornisce come ognii dati ufficiali sul caro-scuola e le spese che dovraffrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo. L'articolo .

