Ilary Blasi, il dettaglio della mano sinistra non sfugge ai più attenti. La decisione è proprio definitiva? La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere alta l'attenzione sui social, dove gli utenti scorgono ogni piccolo indizio delle prime vacanze estive da separati della coppia. Mentre Francesco Totti è stato avvistato spesso a Sabaudia, dopo il viaggio in Tanziania, Ilary Blasi è volata in Croazia via per un'altra vacanza con la figlia Isabel e la sorella. La conduttrice sta tenendo aggiornati i suoi fan attraverso Instagram e proprio qui sarebbe spuntato un nuovo dettaglio che non lascia spazio a tante interpretazioni. In una foto pubblicata da Ilary infatti, salta all'occhio l'assenza ...

