Governo | Draghi | ' Italia si è dimostrata grande Paese | esecutivo ha risposto con prontezza'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così: gli Italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini.

