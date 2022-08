FIFA 23: Croazia con licenza ufficiale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Iniziano ad arrivare le prime informazioni ufficiali dedicate alla modalità “Mondiali” di FIFA 23, in cui potremmo fra le altre cose giocare con ognuna delle 32 nazionali qualificate alla Coppa del Mondo Qatar 2022: come annunciato dal profilo ufficiale della federazione calcistica croata su Twitter, la Croazia tornerà finalmente con licenza ufficiale, quindi con stemma L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Iniziano ad arrivare le prime informazioni ufficiali dedicate alla modalità “Mondiali” di23, in cui potremmo fra le altre cose giocare con ognuna delle 32 nazionali qualificate alla Coppa del Mondo Qatar 2022: come annunciato dal profilodella federazione calcistica croata su Twitter, latornerà finalmente con, quindi con stemma L'articolo proviene da FUT Universe.

