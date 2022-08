Chiara Ferragni in difesa dell’aborto | «Diritto che rischia di sparire»

Corriere : Aborto, Chiara Ferragni si schiera: «Un diritto che rischia di scomparire» - gba_mm : Chiara #ferragni scende nell’agone elettorale con la semplicità di una condivisione. Per tutti gli analisti e studi… - Open_gol : Nuova campagna dell'influencer da milioni di follower - Saraluce77 : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… - tizianotoniutti : L'unica che potrebbe creare difficoltà oggettive a Giorgia Meloni è Chiara #Ferragni ma è troppo sveglia per scend… -

Open

''Ora è il nostro tempo di agire e far si che queste cose non accadono'', scrivein una storia su Instagram, con sullo sfondo la foto di una sala operatoria. L'intervento è politico perchè , denuncia ''Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che ...Ma soprattutto il popolo del web aveva trovato di cattivo gusto l'esibizionismo di Fedez eviste le recenti morti per foto estreme. Così, quando un utente di Instagram ha chiesto al ... Aborto, Chiara Ferragni lancia una campagna contro Fdi dal suo Instagram: «Tempo di agire per salvare i diritti» È pioggia di critiche per Chiara Ferragni e Fedez dopo la pubblicazione sulle loro pagine Instagram di un video che li ritrae sull’orlo di un precipizio. Il commento ha raggiunto… Leggi ...Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori a TAG 24, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva sulla situazione dei musei in Italia.