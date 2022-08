Caro energia ed elezioni, i programmi dei partiti (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Lucia Ferrero* Si attende un autunno difficile e di ennesimi aumenti del prezzo dell’energia. Quali sono le proposte dei partiti politici per le elezioni? Dal nucleare, alle fonti rinnovabili, dai rigassificatori all’aumentare della produzione nazionale. Ogni partito in questi giorni sta pubblicando con i propri programmi elettorali le possibili mosse per risolvere o ridurre gli effetti del Caro energia. elezioni 2022: le domande a cui rispondere sul Caro bollette Con tutta probabilità l’autunno prossimo sarà ancora caratterizzato dalle elezioni e da ulteriori rincari sulle bollette: la guerra non sembra vicina a rapida risoluzione e di conseguenza anche i prezzi non sembrano avvicinarsi ai livelli pre-crisi, ma anzi, continuano a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Lucia Ferrero* Si attende un autunno difficile e di ennesimi aumenti del prezzo dell’. Quali sono le proposte deipolitici per le? Dal nucleare, alle fonti rinnovabili, dai rigassificatori all’aumentare della produzione nazionale. Ogni partito in questi giorni sta pubblicando con i proprielettorali le possibili mosse per risolvere o ridurre gli effetti del2022: le domande a cui rispondere sulbollette Con tutta probabilità l’autunno prossimo sarà ancora caratterizzato dallee da ulteriori rincari sulle bollette: la guerra non sembra vicina a rapida risoluzione e di conseguenza anche i prezzi non sembrano avvicinarsi ai livelli pre-crisi, ma anzi, continuano a ...

amendolaenzo : Caro energia e costo delle bollette, ambiente e dignità del lavoro. In questa campagna teniamo i piedi per terra.… - arrigoni_paolo : Le proposte di #Letta per combattere il caro-energia sono un’autentica presa in giro: già sarà difficile un Price C… - fattoquotidiano : Veneto, il caro-energia mette in crisi le cartiere: bollette quadruplicate in un anno e impianti chiusi per non lav… - marielSiviglia : RT @fabiopi1000: Caro spesa. Caro energia. Caro debito. Caro inquinamento. Caro regime...ma #armi e guerra non si discutono. Il vecchietto… - Eleonora_Buffon : RT @fisco24_info: Caro energia, allarme Confesercenti: 'Rischio collasso': (Adnkronos) - Le previsioni per l'autunno -