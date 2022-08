Bonaccini sul discorso di Draghi a Rimini | ' Se voglio sciare non mi metto i pattini a Rotelle'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) - Sulle responsabilità per la caduta del governola riflessione del Presidente dell'Emilia ...

LucaGue52011811 : RT @Skittygoa: Ricordiamoci di chi ha voluto e votato queste infamie #Pd #Bonaccinivattene Super Green Pass sul lavoro, #Bonaccini: 'E' or… - crissfromgit : RT @4everAnnina: Sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi, il direttore generale della Croce Bianca Emilia Romagna #DonatelloAlberti dà la… - CordioliMirco : RT @4everAnnina: Sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi, il direttore generale della Croce Bianca Emilia Romagna #DonatelloAlberti dà la… - CigalaLoredana : @Giorgiolaporta Bonaccini gli sta gia' con il fiato sul collo...ma ho visto i suoi post..e da cio' che scrive non m… - Max56gio : RT @4everAnnina: Sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi, il direttore generale della Croce Bianca Emilia Romagna #DonatelloAlberti dà la… -

...Regione Emilia - Romagna Stefano. Si chiude il 12 settembre con il segretario Alessandro Barattoni insieme a Vasco Errani. Il programma è in costante aggiornamento, tutte le notizie...'Ci aspettiamo dal presidente della Regione Stefanoun altro passo in avanti, dopo questo ... A tal fine i primi cittadini hanno chiesto ai rappresentanti della Regione un aggiornamento...Il presidente della Regione Emilia-Romagna: "Si poteva stare insieme, ma sanno benissimo che nei collegi uninominali non hanno alcuna chance di ...A Bologna inizia stasera la più grande d'Italia, tra molte difficoltà: c'entrano la campagna elettorale e la crisi di militanza nel PD ...