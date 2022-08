Alfonso Signorini incontra Ilary Blasi: “Ecco come l’ho trovata dopo la separazione” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non soltanto colleghi, negli anni passati al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno stretto un rapporto d’amicizia. Nonostante il loro legame, Alfonso ha continuato a fare il suo lavoro di direttore di un giornale di gossip e quindi in questi mesi ha pubblicato scoop e foto sul caso dell’anno: la separazione tra Francesco Totti e la Blasi. Il conduttore del GF Vip ha anche pubblicato su Chi le foto degli incontri tra l’ex capitano della Roma e la nuova compagna, Noemi Bocchi. Il mese scorso, senza girarci troppo intorno Alfonso Signorini ha anche confessato che l’addio tra Totti e la Blasi è stato una manna dal cielo per il gossip. Durante un’intervista rilasciata a Simone Ventura, il direttore ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non soltanto colleghi, negli anni passati al Grande Fratello Viphanno stretto un rapporto d’amicizia. Nonostante il loro legame,ha continuato a fare il suo lavoro di direttore di un giornale di gossip e quindi in questi mesi ha pubblicato scoop e foto sul caso dell’anno: latra Francesco Totti e la. Il conduttore del GF Vip ha anche pubblicato su Chi le foto degli incontri tra l’ex capitano della Roma e la nuova compagna, Noemi Bocchi. Il mese scorso, senza girarci troppo intornoha anche confessato che l’addio tra Totti e laè stato una manna dal cielo per il gossip. Durante un’intervista rilasciata a Simone Ventura, il direttore ha ...

