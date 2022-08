Serie C 2022/2023, tutti i posticipi del lunedì sera in diretta su Rai Sport (Di martedì 23 agosto 2022) Dal 5 settembre tutti i posticipi del lunedì sera della Serie C 2022/2023, le partite dei playoff e le finali di Coppa Italia e Supercoppa saranno trasmessi su Rai Sport. Il “Monday Night” avrà inizio alle 20:30; è previsto inoltre uno studio live dallo stadio nel quale, oltre a parlare della partita, troveranno spazio le città coinvolte e le loro comunità, tutti i goal del weekend, servizi e approfondimenti sui club e sulle piazze della terza Serie. “La Lega Pro su Rai Sport è una garanzia di alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi. Attraverso Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Dal 5 settembredeldella, le partite dei playoff e le finali di Coppa Italia e Supercoppa saranno trasmessi su Rai. Il “Monday Night” avrà inizio alle 20:30; è previsto inoltre uno studio live dallo stadio nel quale, oltre a parlare della partita, troveranno spazio le città coinvolte e le loro comunità,i goal del weekend, servizi e approfondimenti sui club e sulle piazze della terza. “La Lega Pro su Raiè una garanzia di alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi. Attraverso Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al ...

gippu1 : La 2^ giornata della serie A 2022-23 passa alla storia per un clamoroso RECORD NEGATIVO: un solo gol messo a segno… - Gazzetta_it : Fair Play finanziario, Uefa pronta a punire Juve, Inter e Roma - Gazzetta_it : Il punto del #Milan non va disprezzato: le goleade con le piccole fanno poco testo - beppedama : RT @pisto_gol: Juventus, il problema è Massimiliano Allegri - opocaj33 : @Simon_Forever ci tengo che tu non vada più in tribuna stampa lì e, quindi, ti 'retweeto': -